 

В Москве школьникам поставят оценки за учебный год 15 мая

04.05.2020, 14:09, Разное

Проживающие в Москве школьники узнают свои оценки за учебный год уже 15 мая. Такая информация была опубликована 4 мая на портале столичной мэрии.
В столичных школах с 18 мая обучение продолжится удаленно, а принимать участие в занятиях можно на добровольной основе. Как рассказали в администрации Москвы, уроки станут проходить в виде онлайн-консультаций, без выставления оценок и домашних заданий. Учащиеся 9-х и 11-х классов имеют возможность удаленно подготавливаться к ЕГЭ и ОГЭ 18-29 мая. Дистанционные уроки у детей отменили до 11 мая, но они должны возобновиться с 12 по 15 мая и пройдут согласно расписанию.

По состоянию на 4 мая в Москве численность умерших от коронавируса нового типа увеличилась до 764 с 729 человек. В городском штабе по мониторингу и контролю ситуации с Covid-19 отметили, что в мегаполисе скончались 35 человек, у которых диагностировали пневмонию и выявили положительный результат на наличие опасной инфекции.



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