Потап похвастался фигурой своей жены Насти Каменских в день ее рождения

04.05.2020, 14:09, Разное

Известная певица Настя Каменских, выступающая сейчас под псевдонимом NK, 4 мая празднует 33-летие. Супруг звезды Алексей Потапенко посвятил «своей музе» в день рождения трогательное стихотворение и сопроводил его фотографией именинницы в бикини.

В прошлом партнер по дуэту «Потап и Настя», а ныне любимый муж исполнительницы, признался супруге в нежных чувствах. Продюсер, обращаясь в стихотворных строках к Каменских отметил, что он ею «на всю жизнь очарован и обласкан ее красотой», и в мире не найдется мужчины, влюбленнее и счастливее него. «Я люблю тебя, мой лягушонок!» – написал шоумен и поблагодарил свою «музу» за ежедневно дарованное ему счастье.

Свой поздравительный пост Потапенко сопроводил «горячим» фото, где его избранница запечатлена на пляже. Каменских облачена в купальник-бикини черного цвета, выгодно подчеркивающий ее изящную фигуру и подтянутое загорелое тело.

Поклонники присоединились к поздравлениям Потапа. Фолловеры пожелали имениннице и ее супругу счастья и новых творческих свершений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram