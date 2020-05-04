 

Песков назвал сроки приятия решения о возможном снятии ограничений из-за коронавируса

04.05.2020, 14:08, Новости дня

Российские власти 11 мая получат документы с показателями динамики распространения коронавируса, после чего решат вопрос о необходимости снятия ограничительных мер, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что меры предосторожности из-за коронавируса нельзя отменить сразу, какие-то ограничительные меры будут сохраняться. Кроме того, отметил Песков, поэтапный план снятия ограничительных мер по коронавирусу должен учитывать специфику российских регионов, передает РИА «Новости».

Также Песков посоветовал не забегать вперед в вопросе отмены ограничений в связи с коронавирусом с 12 мая. «Вы знаете, всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что, к сожалению, на улице очень много людей и машин, что потенциально опасное нарушение режима самоизоляции. «Она может привести к тому, что динамика опять пойдет вверх, темпы прироста инфицированных. Тогда надо будет уже давать другие оценки. Поэтому я бы не стал забегать вперед», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин проведет 6 мая совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.



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