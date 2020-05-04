Германия высказала свое отношение к «Северному потоку – 2»

04.05.2020, 14:08, Новости дня

Правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение, говорится в ответе кабмина на депутатский запрос.

«С точки зрения кабмина Германии, речь идет «в первую очередь о коммерческом проекте». Правительству ФРГ сейчас неизвестно о том, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что «Северный поток – 2» будет завершен», – приводит РИА «Новости» документ.

Отмечается, что правительство ФРГ продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям.

При этом власти Германии не считают, что замедление строительства трубопровода угрожает энергобезопасности страны.

«Инфраструктура Германии достаточно диверсифицирована, чтобы обеспечить снабжение страны энергоресурсами во время приостановки строительства», – говорится в документе.

Также в документе сказано, что правительство Германии не планирует вводить ответные меры на санкции США против «Северного потока – 2».

«Правительство придерживается мнения, что такие меры не приносят пользы. К тому же правительство обращает внимание, что контрмеры на санкции в своей основе могут вводиться только в согласии с Европейским союзом», – говорится в сообщении.

Ранее оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG, заявила, что планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года.