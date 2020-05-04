 

Мнение: Откуда только они такие берутся?

04.05.2020, 14:05, Разное

Доброе утро. А вот скажите, откуда вообще берутся люди, знающие лучше других их жизнь? Я вот постоянно с такими знатоками своей жизни в интернете сталкиваюсь, что офигеть можно. То у меня нет собаки, дома в деревне и я там заставляю старую маму работать (НЕТ дома в деревне и я там заставляю маму работать, и псих у них ещё Я). То я незнаком с личной гигиеной (хотя регулярно умываюсь даже там, где есть только ледяная вода из колонки, а уж чтобы зубы не почистить – и присниться такое не может). То я никуда не выезжал в жизни из Кемерово и вообще всегда сидел безвылазно дома, ибо стесняюсь показываться людям с лишним весом (что я артист, как-то в их сознании таки этому не противоречит). То у меня большая еврейская квартира улучшенной планировки таки маленькая. То я был плохим студентом (в дипломе пятёрки через одну) и декан НЕ говорила, что многого добьюсь в жизни (рядом не стояли, но таки слышали, что н говорила, восхищаюсь их слухом!)… И так во всём мою жизнь знают лучше меня самого, аж офигевать не успеваю. Вей, ну вот откуда такие берутся и КАК они мою жизнь лучше меня самого знать, голоса в голове рассказывают, что ли? И были ли в ВАШЕЙ жизни такие? Спасибо.

Источник: Достало



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