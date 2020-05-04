Теперь официально: Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

04.05.2020, 13:56, Разное

О намерении подать на развод с Джиганом Оксана Самойлова заявила еще в конце марта, однако после этого артист несколько раз просил в Instagram у жены прощения и посвятил ей песню “Тайна”, в которой выразил надежду на продолжение их с Оксаной любви и светлое будущее. Но, по-видимому, этому не суждено сбыться: по данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля. В графе “Ответчик” значится Устименко Д. А. – настоящее имя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела заявлена как “Иные, возникающие из семейных отношений”.

Напомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Кроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне всe-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания,

– прокомментировала тогда ситуацию Оксана. Напомним, она вышла замуж за Джигана в 2012 году. У пары подрастают три дочери – 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя, а также сын Давид.