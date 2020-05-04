Эксперты составили ТОП-10 самых странных предметов, найденных на дне океана

04.05.2020, 13:53, Разное

Воды покрывают большую часть планеты, и на дне мирового океана происходят процессы, малоизученные учёными. Кроме того, в глубинах содержится немало странных предметов, которые иногда удаётся найти. Эксперты назвали ТОП-10 самых необычных из них.

Стоунхендж известен большинству жителей планеты, и этот исторический объект имеет немало загадок, но ещё более таинственным является его двойник, найденный в 2007 году и расположенный на дне озера Мичиган в США. Его возраст достигает 10 тысяч лет. В настоящий момент учёные пытаются понять, как такое массивное каменное строение оказалось под водой.

У Багамских островов располагается подводная дорога Биними, протяжённостью 200 метров, найденная в 1968 году. Она выложена большими плитами и имеет внушительную ширину. Её предназначение пока не раскрыто.

Близ острова Роял на дне лежит судно “Камлупс”. Его спустили на воду в 1924 году, а спустя три года оно затонуло. Главной тайной являются именно детали этой катастрофы, поскольку спустя время недалеко на берегу нашли нескольких мёртвых членов экипажа.

Ещё одним загадочным подводным предметом является Балтийская аномалия. Каменный объект диаметром 70 метров в 2011 году обнаружили дайверы, но пока исследователи не представили исчерпывающий рассказ об его происхождении. Одни убеждены, это инопланетный корабль, геологи же считают, речь идёт о следах, оставленных на камне движением ледника.

У берегов Нью-Йорка в 1981 году нашли остатки жирафа. Долгое время специалисты не могли понять, как обитатель африканской саванны оказался в водах США. Позже они пришли к выводу – животное утонуло при транспортировке.

Лишь недавно учёные разгадали тайну озёрной пирамиды. Затонувшая структура имеет габариты 70 на 10 метров. Вероятно, её возвели на суше, но после строение оказалось под водой.

Не менее интересным объектом является корабль “Месть королевы Анны”, на котором капитаном был пират Чёрная Борода. Судно нашли в 1996 году, а в 2013 со дна подняли несколько пушек, вес которых колебался от 500 до 1500 килограмм. Всего таких орудий на палубах находилось около 40. При этом утонувшее судно хранит не менее любопытные артефакты.

Близ побережья Нью-Джерси на дне лежит два паровых локомотива. Их нашли на глубине 150 метров в 1985 году. Скорее всего, поезда сбросили с перевозящей баржи в шторм, чтобы избежать затопления.

В Анапе на дне моря для дайверов-любителей разместили созданного из металлических деталей инопланетянина из фильма “Чужой”. Впервые увидевшие его туристы остаются под большим впечатлением.

Имеется на морском дне и антикитерский механизм. Научные работники считают, что это самый старый на данный момент аналоговый компьютер, чей возраст достигает 2100 лет. Эксперты убеждены, он предназначался для астрономических вычислений.