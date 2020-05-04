 

Грузия отменит ряд введенных из-за коронавируса ограничений

04.05.2020, 13:53, Новости дня

Грузинское правительство, которое с конца апреля осуществляет поэтапное снятие введенных из-за коронавируса ограничений, объявило, что с 5 мая будет разрешена работа строительных компаний, а также предприятий, которые производят строительные материалы. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этот же день, 5 мая, смогут возобновить работу мастерские по ремонту автомобилей. Тогда же откроются въезды в Батуми и Кутаиси, однако Рустави и Тбилиси по-прежнему будут закрыты.

«Возрождение экономики, ее открытие, посткризисное управление отныне становится нашим приоритетом номер один», – сообщил на заседании правительства 4 мая премьер-министр Георгий Гахария.

Он сообщил, что на днях будет представлен план возрождения сферы туризма, наиболее пострадавшей от пандемии.

Режим ЧП в Грузии действует 21 марта, пока – до 22 мая. С 31 марта действует комендантский час с 21.00 (20 мск) до 6.00. За нарушение ограничений физические лица подвергаются штрафам в размере 3 тыс. лари (около 960 долларов).

В Грузии 593 человека заболели коронавирусом, из них 223 выздоровели, девять скончались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки еды

15.04 / Вирусолог отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны США

19.04 / Telegraph – эпидемия COVID-19 даёт Макрону шанс лишить Меркель «европейской короны»

10.04 / Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен

01.05 / Пелоси хочет, чтобы Конгресс выделил $1 трлн штатам и муниципалитетам

11.04 / Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

30.03 / Газпром отреагировал на решение арбитража по спору с PGNiG

15.04 / Билл Гейтс раскритиковал решение Трампа остановить финансирование ВОЗ

10.04 / Аваков – замглаве ГБР Бабикову: Дела против Черновол нет, есть только ваша жажда мести. Идите к черту с госслужбы

17.04 / L’Express – кризис 2020 года из-за пандемии коронавируса окрестили «Великим карантином»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска