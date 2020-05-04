Грузия отменит ряд введенных из-за коронавируса ограничений

04.05.2020, 13:53, Новости дня

Грузинское правительство, которое с конца апреля осуществляет поэтапное снятие введенных из-за коронавируса ограничений, объявило, что с 5 мая будет разрешена работа строительных компаний, а также предприятий, которые производят строительные материалы. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этот же день, 5 мая, смогут возобновить работу мастерские по ремонту автомобилей. Тогда же откроются въезды в Батуми и Кутаиси, однако Рустави и Тбилиси по-прежнему будут закрыты.

«Возрождение экономики, ее открытие, посткризисное управление отныне становится нашим приоритетом номер один», – сообщил на заседании правительства 4 мая премьер-министр Георгий Гахария.

Он сообщил, что на днях будет представлен план возрождения сферы туризма, наиболее пострадавшей от пандемии.

Режим ЧП в Грузии действует 21 марта, пока – до 22 мая. С 31 марта действует комендантский час с 21.00 (20 мск) до 6.00. За нарушение ограничений физические лица подвергаются штрафам в размере 3 тыс. лари (около 960 долларов).

В Грузии 593 человека заболели коронавирусом, из них 223 выздоровели, девять скончались.