Skoda Octavia нового поколения скоро появится на авторынке Великобритании

04.05.2020, 13:50, Новости дня

В Великобритании в скором времени стартуют продажи Skoda Octavia четвертого поколения

Указанная новинка в Великобритании станет доступна для заказа в июне этого года. Цены начинаются от 22390 фунтов стерлингов за хетчбэк и 23370 фунтов стерлингов за универсал.

Машине полагаются три уровня отделки салона, среди которых SE First Edition, SE Technology и SE L First Edition.

Стандартное оснащение для модели Octavia SE First Edition включает в себя 16-дюймовые литые колесные диски, светодиодные фары и задние парковочные датчики. В салоне данного исполнения имеется двузонный кондиционер, кожаный руль, пять портов USB-C, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 8,25-дюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Стоимость вариации SE L First Edition начинается от 25150 фунтов стерлингов. Эта модификация имеет 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, заднее защитное стекло, омыватели фар и немного хромированной отделки. Улучшения салона включают в себя обивку из замши, подогрев передних сидений, 10-цветную светодиодную систему внешнего освещения и большой 10-дюймовый сенсорный экран.

Вариация SE, разработанная преимущественно для бизнес-клиентов, добавляет уникальный набор из 16-дюймовых колёс из легкого сплава, передних и задних парктроников, а также 10-дюймовую информационно-развлекательную систему со встроенным спутниковым навигатором. Цены начинаются от 22640 фунтов стерлингов.

Единственным бензиновым агрегатом в моторной линейке новинки стал 1,5-литровый двигатель мощностью 148 лошадиных сил, который в стандартной комплектации будет передавать мощность на передние колёса через 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Также будут доступны два дизельных агрегата, принадлежащие к семейству 2-литровых двигателей с турбонаддувом EA288. Вариация начального уровня будет генерировать 113 лошадиных сил, в то время как более мощная комплектация будет производить 148 лошадиных сил. В конце текущего года на британском авторынке появится 197-сильная версия мотора.

В следующем году линейка бензиновых двигателей модели Octavia будет расширена тремя агрегатами, среди которых 1-литровый мотор мощностью 108 лошадиных сил, 242-сильный двигатель объемом 2 литра, а также ещё один 2-литровый агрегат мощностью 187 лошадиных сил. Последний будет работать в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Но самое интересное предложение представляет собой исполнение Octavia iV, которое является первой модификацией модели, предлагаемой с подключаемой гибридной трансмиссией. Бензиновый двигатель объемом 1,4 литра в сочетании с электромотором выдает 201 лошадиную силу. Электрический агрегат питается от литий-ионной аккумуляторной батареи мощностью 13 кВт/ч. Производитель утверждает, что исключительно на электрической тяге машина может проехать 34 мили. Гибридный агрегат будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новое поколение модели Octavia также имеет опцию Dynamic Chassis Control. Теперь водитель может изменять подвеску, демпфирование, рулевое управление и отзывчивость автоматической коробки передач DSG. Можно установить опциональную спортивную подвеску, опущенную на 15 мм, и вариант шасси для неровной дороги, обеспечивающий дополнительный дорожный просвет в 15 мм.

Хетчбэк после смены поколений стал на 19 мм длиннее, чем раньше, в то время как универсал вырос на 22 мм в длину. Обе машины стали на 15 мм шире. Объем багажника хетчбэка увеличилась до 600 литров, а Octavia Estate теперь имеет 640-литровый грузовой отсек.

Дизайн нового автомобиля перекликается с дизайном других недавно выпущенных машин чешского бренда. Передняя часть выглядит более острой и оснащена светодиодными фарами в стандартной комплектации. Квадратные задние фонари были заменены более тонкими и широкими светодиодными элементами. Как и у модели Scala, значок был заменен надписью Skoda на багажнике.

В то время как внешность выглядит эволюционно, команда дизайнеров Skoda основной акцент сделала на преобразовании интерьера автомобиля. Перед водителем находится новое многофункциональное рулевое колесо с двумя спицами, а панель приборов была полностью переработана. Появился новый селектор передач, а также ряд клавишных переключателей под новой автономной информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном, которая оснащена сенсорной функцией регулировки громкости. Производитель также обновил 10,25-дюймовые дополнительные цифровые циферблаты приборной панели.

Доступны четыре централизованно установленные информационно-развлекательные системы. Базовая настройка включает в себя 8,25-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto. Опционально предлагаются три 10-дюймовых дисплея различной функциональности, которые добавляют такие функции, как навигация, дополнительные приложения, голосовое управление, управление жестами и новая функция так называемого ползунка на информационно-развлекательном блоке Columbus.

Интерьер продвигается в элитном стиле благодаря введению новых мягких на ощупь пластиковых и хромированных элементов отделки. Массажные сиденья доступны в первый раз для данной модели, это же касается дополнительного дисплея, а также климат-контроля на три зоны и полностью светодиодных матричных фар.

Функции безопасности и помощи водителю включают в себя помощь в предотвращении столкновений, помощь в рулевом управлении и интеллектуальный круиз-контроль, который работает вместе с обновленными версиями распознавания дорожных знаков, системой помощи в движении по заданной полосе и системой помощи в пробках.

Новое поколение модели Octavia оснащено удобной насадкой AdBlue для дизельных вариантов и пакетом Sleep, состоящим из удобных подголовников для задних сидений, мягких сидений и солнцезащитных штор.