Кремль анонсировал совещание Путина по борьбе с коронавирусом

04.05.2020, 13:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин проведет 6 мая совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, глава государства обсудит рекомендации о поэтапном выходе из режима ограничений из-за коронавируса.