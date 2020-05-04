Скандалы: За чиновников Росрезерва ответят бизнесмены

04.05.2020, 13:47, Разное

Аппараты ИВЛ со складов ведомства оказались в продаже

Как удалось выяснить «Росбалту», весь груз аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), о задержании которого стало известно на днях, в условиях пандемии был получен на складах Росрезерва, который должен обеспечивать страну всем необходимым в условиях чрезвычайного положения. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, с наступлением пандемии группа знакомых бизнесменов, в том числе Станислав Некрасов и Игорь Борников, решила заработать на перепродаже медицинских масок. Однако коммерция не задалась, так как соответствующие объявления в Интернете сразу блокировались. Тогда знакомые задумали создать собственный цех по пошиву масок, для чего даже арендовали складское помещение на территории Гжельского завода в Подмосковье. Но потом появилось более выгодное предложение.

В связанную с партнерами фирму обратились клиенты, которые срочно искали крупную партию аппаратов ИВЛ. А у бизнесменов была возможность купить нужную медицинскую технику у подразделения Росрезерва, расположенного в Костромской области. В результате там было получено 290 аппаратов, которые доставили на склад в Подмосковье. Однако клиент отказался от покупки. Дельцы начали искать других покупателей, но в роли таковых выступили оперативники ОЭБиПК ГУ МВД по Московской области.

«Покупатели» согласились купить 100 аппаратов по цене 700 тыс. рублей за единицу, всего на сумму в 70 млн рублей. Когда сыщики приехали за товаром на склад, начались мероприятия по задержанию продавцов. Один из них, Игорь Борников, запрыгнул в иномарку и попытался скрыться. Началась погоня, оперативники стреляли в воздух, а затем и по колесам машины. На складе оказались аппараты ИВЛ «ФАЗА-5», выпущенные в 1996—2000 годах. По версии следствия, все эта медтехника устарела, списана, а следовательно — непригодна для использования. Поэтому уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Игорь Борников оказался старым знакомым оперативников. В 2003 году он стал участником первого в истории Мосгорсуда уголовного процесса с привлечением присяжных. По версии обвинения, в 2001 году Борников, пытаясь вместе с тремя подельниками завладеть автомобилем Mercedes, убил зятя замначальника ГУУР МВД РФ.

У подозреваемых, впрочем, своя версия событий. Согласно ей, техника — рабочая, приобретена официально и никаких нарушений допущено не было.

«Эта была абсолютно легальная сделка, претензии правоохранительных органов абсолютно непонятны. Все очень смахивает на желание отдельных сотрудников отчитаться об успешной „громкой“ операции, да еще и связанной с борьбой с коронавирусом. Аппараты ИВЛ были приобретены у Росрезерва. Там они находились на консервации, в установленные сроки проходили проверку. Аппараты находятся в рабочем состоянии, что подтвердили исследования и заключения завода-изготовителя. Все необходимое для их использования продолжает выпускаться. То, что в период пандемии происходят такие сделки, это этический вопрос. И адресовать его можно к тому же Росрезерву, а не к сотрудникам частной фирмы, которая официально купила аппараты ИВЛ и столь же официально хотела их продать. Чистой воды показуха правоохранительных органов, никакого состава преступления в этой истории нет», — высказал мнение адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы подозреваемых.

Александр Горячев