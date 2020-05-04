Радио Свобода: эксперты рассказали о миллионных хищениях при строительстве прорвавшейся дамбы в Узбекистане

04.05.2020, 13:38, Новости дня

В Сырдарьинской области Узбекистана продолжается ликвидация последствий мощного наводнения, которое началось после прорыва одной из дамб Сардобинского водохранилища. Катастрофа произошла утром 1 мая. Несколько ближайших к дамбе деревень затопило водой, было эвакуировано около 70 тысяч человек, а потоки грязевой воды дошли до границы Казахстана.

Руководитель Управления по мониторингу ситуации в водохранилищах Министерства водного хозяйства Узбекистана Шарифжон Кучкаров заявил узбекской службе Радио Свобода/Радио.Озодлик, что, по предварительным данным властей, к разрушению части дамбы якобы привел “ветер аномальной силы”.

“Вслед за штормовым ветром возникла мощная волна. Самая высокая точка дамбы составляет 32 метра, самая низкая – 28 метров. Нижняя часть дамбы разрушилась в результате волн и смылась. Мы предполагаем, что аномальный ветер, наблюдавшийся последние 2-3 дня, и привел к разрушению дамбы. Из-за того, что последние 3-4 дня в стране наблюдались сильные дожди и штормовые ветры, все водохранилища находились под 24-часовым наблюдением”, – рассказал представитель министерства.

Однако эксперты и специалисты в области строительства водохранилищ, с которыми связались журналисты, утверждают, что причиной прорыва дамбы стали масштабная коррупция и хищения при ее строительстве.

Один из анонимных экспертов рассказал журналистам о схеме “откатов”, которуая действует при строительстве различных объектов в Узбекистане.

“Объем строительства водохранилища очень большой. Это проект стоимостью 25 миллионов долларов. Если строительная компания не будет иметь 20-30% с этих денег, то она никогда поедет в степь строить это сооружение. Схема хищений очень проста. Например, на участок водохранилища, для трамбовки которого требуется 1000 кубометров песка, расходуют 500 кубометров песка”, – рассказал специалист.

Журналисты также нашли одного из строителей Сардобинского водохранилища. Он подтвердил, что средства и стройматериалы во время работ на проекте просто расхищали.

“Я участвовал в строительстве этого водохранилища и хорошо знаю, что щебень и камень использовали намного меньше необходимой нормы. Во время строительства грузовые машины, который везли на объект щебень и камень, по пути продавали жителям соседнего села”, – сообщил строитель.

Работники информагентства Human.Uz утром 4 мая сообщили в телеграме, что журналистов, которые хотели поговорить с эвакуированными местными жителями, задержали сотрудники милиции Узбекистана и изъяли записи с их камер. Причину задержания съемочной группы и какие требования законодательства были нарушены журналистам не сообщили. МВД заявило, что проведет проверку случившегося.

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Официально Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, по собщениям местных СМИ, “инициатива по строительству водохранилища” принадлежала именно нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, который тогда занимал пост премьера.

По данным узбекской службы Радио Свобода, монополистом в строительстве водохранилищ в Узбекистане является сенатор Абдугани Сангинов. Именно его компания, ООО “Тупаланг-гидро курилиш”, была субподрядчиком Сардобинского водохранилища, а главным подрядчиком стройки была АО “Узбекистон темир йуллари”.

“В 2017 году сдачу в эксплуатацию Сардобинское водохранилище принимал нынешний первый вице-премьер Ачилбай Раматов, который в то время занимал пост главы АО “Узбекистон темир йуллари”. Имя Раматова связано со строительством всех крупных объектов в Узбекистане”, – сказал чиновник, имевший непосредственное отношение к строительству Сардобинского водохранилища.

Чиновники и специалисты из сферы строительства в Узбекистане, рассказали, что все стройки крупных объектов в республике поручают компаниям, выбранным без открытого конкурса. Если какие-то конкурсы на строительство и проводятся, то только “для галочки”, утверждают источники.