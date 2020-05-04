Число заразившихся COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 784 человека, умерли уже более 100 человек

04.05.2020, 13:38, Новости дня

В Беларуси по состоянию на 4 мая умерли 103 человека, заболевших COVID-19, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения страны.

Всего, по данным на понедельник, в Беларуси зарегистрировано почти 17,5 тысячи заболевших коронавирусом. По состоянию на 3 мая их было 16705, таким образом, прирост за сутки составил 784 человека.

Беларусь – одна из нескольких стран Европы, где до сих пор не объявлен карантин и не остановлена работа предприятий. Власти также продолжают настаивать, что почти все умершие от коронавируса имели “ряд хронических заболеваний”. Вдова как минимум одного из них сообщила, что это не так.

Минздрав проинформировал, что всего было проведено 211 369 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,2% от общего количества проведенных тестов. С​колько пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии или на искусственной вентиляции легких, а также сколько пациентов были выписаны домой для “амбулаторного лечения”, белорусские чиновники не сообщают.

Несмотря на рост количества заразившихся, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 мая, что не будет отменять из-за коронавируса праздничный военный парад к 9 Мая, и подчеркнул, что ветераны “хотят принять участие в параде, несмотря на эпидемиологическую обстановку”.

“Следует помнить, что эти люди умирали, возможно, от вирусов и других болезней. Но иногда они этого не чувствовали и не думали об этом. И они умирали за нас, как бы жалко это ни звучало. Сегодня достаточно людей, тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это событие состоялось”, – сказал Лукашенко.