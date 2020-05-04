 

Азиатские рынки снизились на фоне споров США и Китая о происхождении коронавируса

04.05.2020, 13:35, Новости дня

Эскалация риторики между США и Китаем по поводу происхождения нового коронавируса привела к тому, что объем торгов на большинстве азиатских фондовых рынков в понедельник снизился.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял целых 4 процента, а индекс KOSPI в Сеуле снизился на 2,5 процента. В то же время биржевой индекс в Сиднее вырос почти на 1,5 процента.

Рынки в Японии, Китае и Таиланде были закрыты в связи с праздниками.

Пекин критикуют за недостаточную транспарентность в реагировании на пандемию. США расследуют возможную утечку вируса из биологической лаборатории в городе Ухане, где вирус был впервые обнаружен в конце прошлого года.

Китай отрицает возможность начала вспышки коронавируса, которая переросла в пандемию, в этой лаборатории, а не в результате передачи вируса от животного к человеку в Ухане, как принято считать.

Фьючерсы на американские рынки снизились примерно на полпроцента. Фьючерсы на европейские рынки также снизились.

На торгах нефтяными фьючерсами цена эталонной американской нефти WTI снизилась на 6,9 процента, достигнув 18,41 доллара за баррель. Нефть марки Brent, международный эталон, подешевела на 1,9 процента – до 25,92 доллара за баррель.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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