Врачи назвали самые вредные привычки жителей России в период самоизоляции

04.05.2020, 13:30, Разное

В период самоизоляции жизнь жителей РФ изменилась, и многие из соотечественников приобрели новые привычки. Врачи назвали самые вредные, а также озвучили способы избавления от них.

Начали специалисты с самой актуальной привычки, которая затрагивает самую большую часть населения России, её озвучила диетолог Александра Кириленко. По словам эксперта, в период самоизоляции люди стали переедать, и многие делают это в ночное время, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Нередко это происходит в связи с психологическими факторами. Переживая из-за сложившихся обстоятельств, граждане “заедают” проблемы. При этом они предпочитают употреблять наиболее вредные продукты, такие, как сладкие газированные напитки и фастфуд. Также растёт количество выпитых чашек кофе и съеденных сладостей.

Такой рацион в первую очередь провоцирует осложнения у категории граждан, не имеющих хронические заболевания. Тем не менее, и те, у кого нет противопоказаний, рискует подорвать здоровье. Основная опасность – это ожирение. Лишний вес провоцирует развитие серьёзных болезней, например, диабета. Также велики риски развития сердечно-сосудистых недугов. Помимо этого нарушается гормональный баланс и люди могут столкнуться с деменцией и атеросклерозом.

Кроме того, находясь на карантине, некоторые стали употреблять спиртное, и это не в меньшей степени откладывает на самочувствии негативный отпечаток, нередко не без последствий. В данном случае, отметила диетолог, речь идёт не только о мужчинах, но и о представительницах прекрасного пола.

Ещё одной проблемой стала низкая физическая активность россиян. Её озвучил иммунолог Анатолий Устющев. В период самоизоляции люди стали работать удалённо, а многие и вовсе временно остались без привычной деятельности. Находясь в замкнутом помещении, они не проявляют активности, предпочитая большое количество времени проводить у мониторов компьютеров и экранов телевизоров, играя в игры и просматривая фильмы. Это приводит к проблемам со здоровьем, констатирует специалист. Нужно хотя бы пять раз в неделю подвергать организм умеренной физической нагрузке. Лучше всего для этого подходит сбалансированный набор упражнений.

Серьёзную опасность вообще, и при коронавирусе особенно, для здоровья представляет курение. Из-за этой пагубной привычки даже молодых пациентов с COVID-19 приходится подключать к ИВЛ.