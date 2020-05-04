 

Украина решила продлить карантин до 22 мая

04.05.2020, 13:16, Новости дня

Карантин на Украине продлят до 22 мая со смягчениями, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас», – цитирует РБК «Украина» премьера.

Так, с 11 мая откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

Ранее Шмыгать ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.

До этого правительство Украины продлило до 11 мая карантин, который ранее был объявлен до 24 апреля. Позже Минздрав Украины назвал условие быстрого снятия карантинных ограничений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

02.04 / Le Monde – коронавирус привёл к расцвету телемедицины во Франции, но не все врачи этому рады

10.04 / Euronews – Европарламент приютит бездомных и больных, пока депутаты на удалёнке

01.04 / Смертность от COVID-19 оказалась ниже, чем считалось

02.04 / В Москве умер 39-летний мужчина с коронавирусом

29.04 / Минстрой России подготовил закон о возвращении жилья семьям репрессированных. Получить жилье он не поможет, считает юрист

08.04 / Боевики «Исламского государства» убили представителя партии БАСС в Сирии

29.03 / Роскосмос собрался запатентовать космический маяк

21.04 / Власти Баварии объяснили отмену фестиваля «Октоберфест-2020»

28.04 / Дональду Трампу известно о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска