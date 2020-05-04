В Балтийское море прибыло российское судно “Академик Черский”. Оно может достроить газопровод “Северный поток – 2”

04.05.2020, 13:11, Новости дня

Российское трубоукладочное судно “Академик Черский” прибыло в Балтийское море, сообщило 3 мая агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, РФ может использовать его для завершения строительства газопровода “Северный поток – 2”.

Как сообщается на портале по отслеживанию местоположения кораблей Marinetraffic, “Академик Черский встал на якорь вблизи Калининграда.

Судно в феврале вышло из Находки и направилось в Сингапур, после чего много раз меняло пункт назначения. Путь до Калининграда занял у “Академика Черского” 83 дня, подсчитало агентство “РИА Новости”.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил в декабре, что использование “Академика Черского” – это один из вариантов достройки “Северного потока – 2”, но нужно время на дополнительную подготовку судна.

По оценке Reuters, “Академику Черскому” понадобится менее двух дней, чтобы добраться до датского острова Борнхольм, где остановилось строительство трубопровода.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, на затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

На момент приостановки работ компанией Allseas оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.Ru.