 

Зеленский: Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, но бизнесу нужно готовиться к выходу из карантина

04.05.2020, 13:11, Новости дня

Ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, будут действовать в Украине до 11 мая, как и было запланировано, но страна уже готовится к выходу из карантина. Об этом шла речь 4 мая на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает его пресс-служба.

“Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей – мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе”, – отметил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного пользования, в которых будут соблюдаться все необходимые санитарные нормы.

Как говорилось на совещании, рассматривают также возможность открытия летних площадок кафе, однако местные власти могут ограничивать их работу или закрывать с учетом ситуации, которая сложилась в городе и регионе.

“Ослабление карантинных мероприятий необходимо для поддержки экономики Украины, однако они могут быть усилены снова в случае обострения эпидемической ситуации. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения продлила глобальное чрезвычайное положение”, – сказано в сообщении президентской пресс-службы.

Карантин в Украине был введен 12 марта. В связи с эпидемией в стране прекращена работа большинства непродовольственных магазинов, остановлено регулярное пассажирское сообщение, запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, гражданам рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости. Шмыгаль анонсировал снятие ряда ограничений с 11 мая.

По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, общее число летальных исходов выросло до 303, вылечилось 1619 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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