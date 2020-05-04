Очередное обновление Windows 10 негативно сказалось на профилях пользователей

04.05.2020, 13:09, Разное

Установившие очередные обновления Windows 10 пользователи рассказали о возникших проблемах с профилями. После перезагрузки система не входила в учетную запись, а данные могли удалиться или переместиться.

В частности, некоторые пользователи столкнулись со сложностями после установки такого обновления, как KB4549951. Патч был представлен 14 апреля, и почти сразу начались жалобы на потерю фотоснимков и различной документации со стороны юзеров. Дело в том, что после использования обновления в Windows 10 происходит процесс переименования обычной папки профиля пользователя, а далее идет создание и загрузка временного аккаунта.

Основной профиль переходит в папку с расширениями .bak или .ooo, поэтому его данные можно извлечь оттуда без особых проблем. Также можно перезагрузить операционную систему не меньше шести раз и данные восстанавливаются.

Сотрудники технической поддержки американской корпорации Microsoft советуют создать новую учетную запись и перенести туда все сведения из временного аккаунта вручную. Называется и еще один вариант: создание запасной копии перед выполнением установки обновления.