 

Очередное обновление Windows 10 негативно сказалось на профилях пользователей

04.05.2020, 13:09, Разное

Установившие очередные обновления Windows 10 пользователи рассказали о возникших проблемах с профилями. После перезагрузки система не входила в учетную запись, а данные могли удалиться или переместиться.
В частности, некоторые пользователи столкнулись со сложностями после установки такого обновления, как KB4549951. Патч был представлен 14 апреля, и почти сразу начались жалобы на потерю фотоснимков и различной документации со стороны юзеров. Дело в том, что после использования обновления в Windows 10 происходит процесс переименования обычной папки профиля пользователя, а далее идет создание и загрузка временного аккаунта.

Основной профиль переходит в папку с расширениями .bak или .ooo, поэтому его данные можно извлечь оттуда без особых проблем. Также можно перезагрузить операционную систему не меньше шести раз и данные восстанавливаются.

Сотрудники технической поддержки американской корпорации Microsoft советуют создать новую учетную запись и перенести туда все сведения из временного аккаунта вручную. Называется и еще один вариант: создание запасной копии перед выполнением установки обновления.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Мнение: Вижу в ребенке Попрошайку

20.04 / Скандалы: Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

02.05 / Паук сплёл паутину в ухе китаянки и прожил там около недели

31.03 / Мнение: Квест по живописи барокко топлесс

18.04 / В РФ создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей

11.04 / В Оренбурге на карантин закрыли подъезд одного из жилых домов

05.04 / Мнение: Молодёжь тоже болеет, самая счастливая страна и «дефицит» гречки

19.04 / В Тюмени избили пенсионерку в инвалидной коляске

21.04 / “Его жестокость поражает”: Врачи рассказали о механизме разрушительного воздействия коронавируса на разные органы

18.04 / Личное: А дальше — развод!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска