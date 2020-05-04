Игорь Николаев радуется самоизоляции у мангала с шашлыками

04.05.2020, 13:09, Разное

Композитор Игорь Николаев в компании своей семьи, придерживающейся правил самоизоляции, решил открыть сезон шашлыков. Пикник был устроен исполнителем во дворе собственного дома, расположенного в одном из Подмосковных посёлков.

В подписи к публикации в Instagram музыкант отметил, в этот день установилась очень теплая погода, поэтому вместе с женой и дочерью он решил начать сезон домашних шашлыков и барбекю. Кроме того, буквально за считанные дни во дворе расцвели почти все весенние цветы, радостно отметил Николаев.

В комментариях к публикации фолловеры разделили положительные эмоции исполнителя, однако нашлись и хейтерские комментарии. Некоторые юзеры посчитали, даже такое занятие несет опасность во время пандемии коронавируса, хотя на фото видно, знаменитость готовит шашлыки во дворе своего дома.