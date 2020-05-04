В России могут быть введены паспорта иммунитета к COVID-19 – Михаил Мурашко

04.05.2020, 13:06, Разное

В эфире телеканала РФ 24 Михаил Мурашко напомнил о том, что в РФ есть сертификат прививок, но до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, можно создать паспорт иммунитета к COVID-19, в котором будет стоять отметка, переболел человек или нет. По словам главы Минздрава, возможность введения такого документа обсуждается сейчас в Германии и в Китае.

«Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден. То есть, если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, – ну, это несложно», – отметил Мурашко.

В начале апреля Минздрав сообщил о запуске информационной системы, собирающей данные о лицах, заболевших коронавирусом, госпитализированных с пневмонией и контактировавших с ними. Информация поступает в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, Минкомсвязи и Минтранса России.

Получить информацию из системы могут заинтересованные федеральные ведомства. На федеральном уровне информация обезличена, на региональном уровне доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим.