К юбилею Великой Победы: проект “Письма с фронта”

04.05.2020, 13:05, Новости дня

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне приурочен специальный проект "Письма с фронта" — фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. Письма были собраны, оцифрованы и расшифрованы сотрудниками ИА REGNUM и волонтерами движения "Суть времени".

"С каждым годом, отдаляющим нас от мая 1945-го, все сильней ощущается потребность по-человечески взглянуть на подвиг наших прадедов, дедов и отцов. Разглядеть сквозь череду ушедших лет подлинное отношение людей к войне, к Родине, к семье, к чести человека и солдата", — считают участники движения "Суть времени".

Звуковые версии писем записываются и публикуются уже несколько лет подряд. В этом году читателям и слушателям будет представлено 75 писем защитников нашей страны, 75 реальных судеб.

Сквозное вещание "Писем с фронта" продлится до праздничного салюта в 22:00 9 мая. Письма прочтут профессиональные артисты, радиоведущие и дети.