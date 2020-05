Российский флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

04.05.2020, 13:05, Новости дня

Северный флот РФ начал следить за группой боевых кораблей НАТО, которая вошла в Баренцево море. Отряд состоит из американских ракетных эсминцев Porter, Donald Cook и Roosevelt, а также британского фрегата Kent, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

#BREAKING 🇺🇸 🇬🇧 @USNavy and @RoyalNavy entered the #BarentsSea. Four #US6thFleet ships are sailing with #HMSKent, conducting #maritimesecurity operations above the #Arctic Circle. #Powerforpeace #openforbusiness https://t.co/J8X7NbabA4. @NATO @US_EUCOM @USNATO

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 4, 2020

ВМФ Соединенных Штатов поясняют, что корабли проведут совместную операцию по обеспечению безопасности в сложных метеоусловиях Заполярья. Это первый заход военных кораблей США в Баренцево море с 80-х годов, подчеркивают американцы. Также они утверждаю, что предупредили российских военных о своем визите еще 1 мая.