В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

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04.05.2020, 13:05, Новости дня

В ночь на 4 мая на 79-м году ушел из жизни митрополит Иона (Карпухин) — почетный настоятель московского храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.

Он скончался в одной из столичных больниц – по предварительной информации, от ковидной пневмонии, сообщается на сайте РПЦ.

Митрополит Иона с 1 сентября 1965 года был послушником Троице-Сергиевой лавры, в сентябре 1965-го пострижен в монашество.

В сан митрополита он был возведен в марте 2013 года.

3 мая сообщалось о смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, клирика Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерея Евгения Корчукова. Ему было 65 лет.

В этот же день в московской больнице умер находившийся на ИВЛ дьякон храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове Андрей Молчанов. Ему было 54 года.

21 апреля ушел из жизни настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. Ему было 48 лет.



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