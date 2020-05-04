 

Никита Михалков заподозрил Билла Гейтса в намерении массово чипировать население Земли

04.05.2020, 12:53, Разное

Известный американский миллиардер Билл Гейтс собирается чипировать все человечество. Так считает российский режиссер Никита Михалков.
В эфире авторской передачи «Бесогон ТВ» Никита Михалков рассуждал о деятельности одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса. В выпуске, который носит название «У кого в кармане государство?» Никита Михалков озвучил свои подозрения – он предполагает, что американский бизнесмен планирует чипировать практически всех людей на Земле. В своем высказывании отечественный мэтр сослался на патент WO/2020/060606, зарегистрированный известной IT-корпорацией, заявив, мол, документ получил «число Зверя», и в нем описывается процесс внедрения чипов в организм человека. Никита Михалков отметил, Microsoft намерена, вместо стандартных прививок, проводить чипирование населения планеты, и внедренный мини-механизм якобы станет играть роль контролирующего органа постоянной активности.

Недавно Билл Гейтс спрогнозировал поведение людей по окончанию пандемии коронавируса. По мнению бизнесмена, это случится только через один или два года, и не все жители городов будут активно первоначально посещать общественные места, боясь заразиться коронавирусом. Поможет решить данную проблему создание вакцины от инфекции.



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