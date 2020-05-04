 

“Удаленные органы, сожженные вены”: Певица Лама Сафонова страдает от последствий химиотерапии

04.05.2020, 12:53, Разное

Поборовшая онкологию Лама Сафонова понимает, что ей рано расслабляться, несмотря на наступление ремиссии. В настоящее время отечественная певица столкнулась с последствиями химиотерапии, по причине которых не способна нормально ходить и гастролировать.
Лама Сафонова смогла доказать на личном примере, что желание жить дальше сильнее любого заболевания. В 2017 году у певицы обнаружили рак, но она не сдавалась и прошла ряд курсов химиотерапии. Благодаря медицинской помощи продвижение метастаз удалось замедлить. Как сейчас вспоминает российская знаменитость, процесс отхода от наркоза оказался для нее одним из самых тяжелых в жизни. Ныне Ламе Сафоновой приходится бороться с последствиями лечения и принимать препараты. Жизнь звезды ныне состоит из запретов и ограничений, сказываются также невозможность поставить капельницу и “сожженные химией вены”.

В 2020 году Ламе Сафоновой вручили в Кремле награду за ее мотивирующее произведение «Остаться в живых», которое вышло в нескольких государствах. Пока знаменитость находится в нелегкой ситуации: в феврале ей требовалось лечь в больницу в целях проведения лечебных процедур, но из-за коронавируса планы изменились. Певица не желает строить планы на будущее из-за коварности онкологии, но надеется на лучшее. Лама Сафонова настроена положительно и благодаря этому считает себя живой. Более всего она хочет снова выйти на сцену, но в данное время исполнительница еще испытает проблемы с нормальным передвижением.



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