Мнение: Почему евреев считать ниже себя – нормально, а русских – преступление века?

04.05.2020, 12:50, Разное

А гут моргн. Меня тут обвинили в том, что я якобы считаю русских ниже себя, хотя никогда такого же не было. При этом с детства постоянно сталкиваюсь с антисемитизмом и уже привык к нему, как и привык считать себя человеком второго сорта. Но тут у меня уже возник вопрос – а почему это евреев в великорусском обществе с чистой совестью можно считать людьми второго сорта и это считается нормальным и даже чуть ли не приветствуется, зато, не дай Бог, если к ним самим в ответ будешь относиться без должного пиетета, это ужас-ужас и страшное преступление? Двойные стандарты налицо? И чем мы вообще хуже них, что к там надо таки относиться подобным образом, а на них чуть ли не молиться надо как на великую нацию? Спасибо.