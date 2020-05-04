ОП запустила флешмоб #ЛичноОВойне ко Дню Победы

04.05.2020, 12:48, Новости дня

Общественная палата РФ запустила в соцсетях флешмоб #ЛичноОВойне к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе ОП.

Флешмоб посвящен воспоминаниям россиян о родных, которые ушли на фронт, передает ТАСС.

«Акция продлится с 4 по 9 мая. Старт флешмобу дадут члены Общественной палаты Российской Федерации. Они расскажут об акции своим подписчикам и передадут эстафету друзьям и блогерам», – сказали в пресс-службе.

Чтобы принять участие во флешмобе, каждый желающий может снять видеоролик не более 50 секунд или рассказ о родственнике, принимавшем участие в боях.

Необходимо выложить пост на свою страничку в социальных сетях с хештегами #ЛичноОВойне и #ОПРФ и передать эстафету друзьям и подписчикам.

Кроме того, в акции можно принять участие, прочитав стихотворение, спев песню о событиях Великой Отечественной войны или просто поздравив ветеранов. Запись также необходимо выложить в одну из соцсетей.

По словам секретаря ОП Лидии Михеевой, День Победы является «священной датой для всех поколений россиян, ставшей символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине».

Напомним, президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом заявил, что вся РФ будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.

Парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся в этом году, когда отступит угроза коронавируса. Путин пообещал, что 9 Мая пройдет авиационный парад.