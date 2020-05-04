 

В России за сутки вновь выявили больше 10 тысяч заболевших коронавирусом

04.05.2020, 12:44, Разное

В РФ прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией составил 10 581 случай. Число заболевших с начала пандемии таким образом превысило 145 тысяч человек.

Это на полсотни заболевших меньше, чем днем ранее, 2 мая, когда оперативный штаб правительства сообщил о рекордных 10633 случаях.

На Москву вновь приходится больше половины от всех заболевших — 5795 человек (примерно на 150 человек меньше, чем днем ранее). В Подмосковье прирост составил 803 случая, в Петербурге — 317, а в Мурманской области — 280.

В Москве от вызванных коронавирусной инфекций осложнений в воскресенье 3 мая скончались 35 человек, в регионах умер еще 41 пациент. Общее число летальных случаев составляет 1356 человек.

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Источник: Новая газета



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