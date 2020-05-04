Рецепт идеального утра: идеи для завтраков на всю неделю

04.05.2020, 12:42, Разное

Понедельник: вечные ценности

Сырники с вареньем и сметаной

Ингредиенты на 10 сырников:

Творог 700 г

Яйцо 2 шт.

Сахар 100 г

Манная крупа 30 г

Ваниль 5 г

Мука 70 г

Соль 2 г

Способ приготовления:

1. Ванильный сахар: сахар смешиваем с ванилью и даем настояться 2-3 дня.

2. Творог дважды протереть на мелком сите. Смешать все ингредиенты и обжарить.

Вторник: не суровый ЗОЖ

Овсяная каша

Ингредиенты:

Хлопья овсяные 55 г

Корица 3 г

Соль 3 г

Сгущенное молоко 44 г

Масло сливочное 15 г

Молоко 70 мл

Варенье ягодное 42 г

Способ приготовления:

Хлопья овсяные, корицу, соль, сгущенное молоко и обычное молоко смешать, сварить кашу, добавить масло и подавать с вареньем.

Среда: GO GREEN

Тост с авокадо и яйцом пашот

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 г

Уксус – 20 мл

Масло оливковое – 3 г

Перец чёрный – 1 г

Деревенский хлеб – 70 г

Пюре из авокадо – 60 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления яйца пашот: кипящую с уксусом и солью воду интенсивно размешать до образования воронки и вылить в нее яйцо. Не переставая мешать воду, варить яйцо до момента, когда белок полностью свернется, а желток останется жидким. Яйцо осторожно извлечь.

2. Мякоть авокадо размять с солью, оливковым маслом и специями до состояния пюре. В ресторане используется деревенский хлеб, но для приготовления дома можно использовать серый хлеб с разными видами муки – отрезать ломтик, подсушить на гриле до образования хрустящей корочки.

3. На ломтик теплого хлеба выложить пюре из авокадо, яйцо, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать крупной солью.

Четверг: GUILTY PLEASURES

Крок Мадам

Ингредиенты:

Хлеб цельнозерновой – 2 шт.

Ветчина – 40 г

Сыр Моцарелла – 40 г

Яйцо – 1 шт.

Соус бешамель:

Мука – 30 г

Масло сливочное – 30 г

Вода – 70 г

Пармезан – 20 г

Способ приготовления:

1. Для соуса в сотейнике размять сливочное масло до однородной массы. Муку добавляйте порционно. Избегайте образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой.

2. Поставить сотейник с содержимым на медленный огонь и начать томление. Постоянно помешивать.

3. Когда соус начнет бурлить – засечь время. Добавить пармезан, помешивать и готовить ещё 8 минут.

4. Если заправка слишком жидкая, протомить её дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом Бешамель нужно добавить немного воды.

5. Взять два ломтика цельнозернового хлеба и смазать соусом. На один ломтик выложить ветчину, моцареллу и закрыть вторым кусочком. Обжарить на топленом сливочном масле. Яйцо обжарить на сковороде и выложить на полученный сэндвич. Крок Мадам готов.

Пятница: когда хочется сладенького

Французский тост, сметана, ягодный компот

Ягодный компот:

Ягоды мороженые 150 г

Сахар коричневый 30 г

Сок апельсина 50 мл

Сок лимона 20 мл

Сок лайма 20 мл

Тост:

Хлеб белый вчерашний 1 кусок

Желток 1 шт.

Сливки 33% 50 мл

Молоко 50 мл

Сахар коричневый 20 г

Корица молотовая 2 г

Способ приготовления:

1. Для компота: все ингредиенты положить в сотейник, и как только он закипит, снять с огня и дать остыть.

2. Сливки смешать с молоком, добавить желток, сахар и корицу. Все смешать до растворения сахара, тост окунуть в смесь со всех сторон, обжарить на сливочном масле до коричневого цвета.

3. Подавать с ягодным компотом и сметаной.

Суббота: похмельный завтрак

Дальневосточная сельдь, карри, яблоко, ржаной тост

Ингредиенты:

Ржаной хлеб 2 шт.

Половина яблока

Лук 10 г

Сельдь 70 г

Зеленый лук 5 г

Соус айоли:

домашний майонез 2 л.

мёд половина ч. л.

карри 0,5 г

куркума 0,5 г

сок лимона 15 мл

Способ приготовления:

1. Обжарить хлеб на сухой сковороде или разогреть в тостере.

2. Отделить желтки от белков, два желтка взбить с 70 мл оливкового масла. Добавить мед, карри, куркуму и сок лимона. Смазать соусом тост из ржаного хлеба.

3. Лук ошпарить кипятком, порезать, выложить на тост, сверху яблоко, порезанное соломкой, малосольную сельдь и украсить молодым зеленым луком.

Воскресенье: идеальный, утренний, твой

Идеальный омлет

Ингредиенты:

яйца 3 шт.

морская соль

перец

сливки 33% жирности 30 мл

сливочное масло 25 г

Способ приготовления:

1. Яйца разбить, добавить соль, перец, сливки.

2. Разогреть сковороду на огне чуть выше среднего, растопить сливочное масло, как перестанет шипеть – вылить яйца. Помешивать, чтобы не горело. Как будет готово, сложить на 2/3, снять с огня. Омлет дойдёт до готовности сам.

3. Можно к омлету добавить любимые ингредиенты, например, лосось, овощи, сливочный сыр.