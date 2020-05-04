Рецепт идеального утра: идеи для завтраков на всю неделю
04.05.2020, 12:42, Разное
Понедельник: вечные ценности
Сырники с вареньем и сметаной
Ингредиенты на 10 сырников:
Творог 700 г
Яйцо 2 шт.
Сахар 100 г
Манная крупа 30 г
Ваниль 5 г
Мука 70 г
Соль 2 г
Способ приготовления:
1. Ванильный сахар: сахар смешиваем с ванилью и даем настояться 2-3 дня.
2. Творог дважды протереть на мелком сите. Смешать все ингредиенты и обжарить.
Вторник: не суровый ЗОЖ
Овсяная каша
Ингредиенты:
Хлопья овсяные 55 г
Корица 3 г
Соль 3 г
Сгущенное молоко 44 г
Масло сливочное 15 г
Молоко 70 мл
Варенье ягодное 42 г
Способ приготовления:
Хлопья овсяные, корицу, соль, сгущенное молоко и обычное молоко смешать, сварить кашу, добавить масло и подавать с вареньем.
Среда: GO GREEN
Тост с авокадо и яйцом пашот
Ингредиенты:
Яйцо – 1 шт.
Соль – 1 г
Уксус – 20 мл
Масло оливковое – 3 г
Перец чёрный – 1 г
Деревенский хлеб – 70 г
Пюре из авокадо – 60 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления яйца пашот: кипящую с уксусом и солью воду интенсивно размешать до образования воронки и вылить в нее яйцо. Не переставая мешать воду, варить яйцо до момента, когда белок полностью свернется, а желток останется жидким. Яйцо осторожно извлечь.
2. Мякоть авокадо размять с солью, оливковым маслом и специями до состояния пюре. В ресторане используется деревенский хлеб, но для приготовления дома можно использовать серый хлеб с разными видами муки – отрезать ломтик, подсушить на гриле до образования хрустящей корочки.
3. На ломтик теплого хлеба выложить пюре из авокадо, яйцо, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать крупной солью.
Четверг: GUILTY PLEASURES
Крок Мадам
Ингредиенты:
Хлеб цельнозерновой – 2 шт.
Ветчина – 40 г
Сыр Моцарелла – 40 г
Яйцо – 1 шт.
Соус бешамель:
Мука – 30 г
Масло сливочное – 30 г
Вода – 70 г
Пармезан – 20 г
Способ приготовления:
1. Для соуса в сотейнике размять сливочное масло до однородной массы. Муку добавляйте порционно. Избегайте образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой.
2. Поставить сотейник с содержимым на медленный огонь и начать томление. Постоянно помешивать.
3. Когда соус начнет бурлить – засечь время. Добавить пармезан, помешивать и готовить ещё 8 минут.
4. Если заправка слишком жидкая, протомить её дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом Бешамель нужно добавить немного воды.
5. Взять два ломтика цельнозернового хлеба и смазать соусом. На один ломтик выложить ветчину, моцареллу и закрыть вторым кусочком. Обжарить на топленом сливочном масле. Яйцо обжарить на сковороде и выложить на полученный сэндвич. Крок Мадам готов.
Пятница: когда хочется сладенького
Французский тост, сметана, ягодный компот
Ягодный компот:
Ягоды мороженые 150 г
Сахар коричневый 30 г
Сок апельсина 50 мл
Сок лимона 20 мл
Сок лайма 20 мл
Тост:
Хлеб белый вчерашний 1 кусок
Желток 1 шт.
Сливки 33% 50 мл
Молоко 50 мл
Сахар коричневый 20 г
Корица молотовая 2 г
Способ приготовления:
1. Для компота: все ингредиенты положить в сотейник, и как только он закипит, снять с огня и дать остыть.
2. Сливки смешать с молоком, добавить желток, сахар и корицу. Все смешать до растворения сахара, тост окунуть в смесь со всех сторон, обжарить на сливочном масле до коричневого цвета.
3. Подавать с ягодным компотом и сметаной.
Суббота: похмельный завтрак
Дальневосточная сельдь, карри, яблоко, ржаной тост
Ингредиенты:
Ржаной хлеб 2 шт.
Половина яблока
Лук 10 г
Сельдь 70 г
Зеленый лук 5 г
Соус айоли:
домашний майонез 2 л.
мёд половина ч. л.
карри 0,5 г
куркума 0,5 г
сок лимона 15 мл
Способ приготовления:
1. Обжарить хлеб на сухой сковороде или разогреть в тостере.
2. Отделить желтки от белков, два желтка взбить с 70 мл оливкового масла. Добавить мед, карри, куркуму и сок лимона. Смазать соусом тост из ржаного хлеба.
3. Лук ошпарить кипятком, порезать, выложить на тост, сверху яблоко, порезанное соломкой, малосольную сельдь и украсить молодым зеленым луком.
Воскресенье: идеальный, утренний, твой
Идеальный омлет
Ингредиенты:
яйца 3 шт.
морская соль
перец
сливки 33% жирности 30 мл
сливочное масло 25 г
Способ приготовления:
1. Яйца разбить, добавить соль, перец, сливки.
2. Разогреть сковороду на огне чуть выше среднего, растопить сливочное масло, как перестанет шипеть – вылить яйца. Помешивать, чтобы не горело. Как будет готово, сложить на 2/3, снять с огня. Омлет дойдёт до готовности сам.
3. Можно к омлету добавить любимые ингредиенты, например, лосось, овощи, сливочный сыр.
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