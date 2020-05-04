 

Рецепт идеального утра: идеи для завтраков на всю неделю

04.05.2020, 12:42, Разное

Понедельник: вечные ценности

Сырники с вареньем и сметаной 

Ингредиенты на 10 сырников: 

Творог 700 г
Яйцо  2 шт.
Сахар  100 г
Манная крупа  30 г
Ваниль 5 г
Мука  70 г
Соль 2 г 

Способ приготовления:

1. Ванильный сахар: сахар смешиваем с ванилью и даем настояться 2-3 дня.

2. Творог дважды протереть на мелком сите. Смешать все ингредиенты и обжарить. 

Вторник: не суровый ЗОЖ

Овсяная каша

Ингредиенты:

Хлопья овсяные 55 г
Корица 3 г
Соль 3 г
Сгущенное молоко 44 г
Масло сливочное 15 г
Молоко 70 мл
Варенье ягодное 42 г                                                                      

Способ приготовления: 

Хлопья овсяные, корицу, соль, сгущенное молоко и обычное молоко смешать, сварить кашу, добавить масло и подавать с вареньем. 

Среда: GO GREEN

Тост с авокадо и яйцом пашот

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.
Соль  – 1 г
Уксус – 20 мл
Масло оливковое – 3 г
Перец чёрный – 1 г
Деревенский хлеб – 70 г
Пюре из авокадо – 60 г                                                                                                                                                   

Способ приготовления: 

1. Для приготовления яйца пашот: кипящую с уксусом и солью воду интенсивно размешать до образования воронки и вылить в нее яйцо. Не переставая мешать воду, варить яйцо до момента, когда белок полностью свернется, а желток останется жидким. Яйцо осторожно извлечь.

2. Мякоть авокадо размять с солью, оливковым маслом и специями до состояния пюре. В ресторане используется деревенский хлеб, но для приготовления дома можно использовать серый хлеб с разными видами муки – отрезать ломтик, подсушить на гриле до образования хрустящей корочки. 

3. На ломтик теплого хлеба выложить пюре из авокадо, яйцо, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать крупной солью. 

Четверг: GUILTY PLEASURES

Крок Мадам 

Ингредиенты: 

Хлеб цельнозерновой – 2 шт.
Ветчина – 40 г
Сыр Моцарелла – 40 г
Яйцо – 1 шт.

Соус бешамель:

Мука – 30 г
Масло сливочное – 30 г
Вода – 70 г
Пармезан – 20 г 

Способ приготовления:

1. Для соуса в сотейнике размять сливочное масло до однородной массы. Муку добавляйте порционно. Избегайте образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой.

2. Поставить сотейник с содержимым на медленный огонь и начать томление. Постоянно помешивать.

3. Когда соус начнет бурлить – засечь время. Добавить пармезан, помешивать и готовить ещё 8 минут.

4. Если заправка слишком жидкая, протомить её дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом Бешамель нужно добавить немного воды. 

5. Взять два ломтика цельнозернового хлеба и смазать соусом. На один ломтик выложить ветчину, моцареллу и закрыть вторым кусочком. Обжарить на топленом сливочном масле. Яйцо обжарить на сковороде и выложить на полученный сэндвич. Крок Мадам готов. 

Пятница: когда хочется сладенького

Французский тост, сметана, ягодный компот

Ягодный компот:

Ягоды мороженые 150 г
Сахар коричневый 30 г
Сок апельсина 50 мл
Сок лимона 20 мл
Сок лайма 20 мл

Тост:

Хлеб белый вчерашний 1 кусок
Желток 1 шт.
Сливки 33% 50 мл
Молоко 50 мл
Сахар коричневый 20 г
Корица молотовая 2 г

Способ приготовления:

1. Для компота: все ингредиенты положить в сотейник, и как только он закипит, снять с огня и дать остыть.

2. Сливки смешать с молоком, добавить желток, сахар и корицу. Все смешать до растворения сахара, тост окунуть в смесь со всех сторон, обжарить на сливочном масле до коричневого цвета.

3. Подавать с ягодным компотом и сметаной. 

Суббота: похмельный завтрак 

Дальневосточная сельдь, карри, яблоко, ржаной тост

Ингредиенты:

Ржаной хлеб 2 шт.
Половина яблока
Лук 10 г
Сельдь 70 г
Зеленый лук 5 г

Соус айоли:

домашний майонез 2 л.
мёд половина ч. л.
карри 0,5 г
куркума 0,5 г
сок лимона 15 мл

Способ приготовления:

1. Обжарить хлеб на сухой сковороде или разогреть в тостере.

2. Отделить желтки от белков, два желтка взбить с 70 мл оливкового масла. Добавить мед, карри, куркуму и сок лимона. Смазать соусом тост из ржаного хлеба.

3. Лук ошпарить кипятком, порезать, выложить на тост, сверху яблоко, порезанное соломкой, малосольную сельдь и украсить молодым зеленым луком.

Воскресенье: идеальный, утренний, твой 

Идеальный омлет

Ингредиенты:

яйца 3 шт. 
морская соль
перец
сливки 33% жирности 30 мл
сливочное масло 25 г

Способ приготовления: 

1. Яйца разбить, добавить соль, перец, сливки.

2. Разогреть сковороду на огне чуть выше среднего, растопить сливочное масло, как перестанет шипеть – вылить яйца. Помешивать, чтобы не горело. Как будет готово, сложить на 2/3, снять с огня. Омлет дойдёт до готовности сам.

3. Можно к омлету добавить любимые ингредиенты, например, лосось, овощи, сливочный сыр.



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