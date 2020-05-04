В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

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04.05.2020, 12:30, Новости дня

В Москве состоялась репетиция парада ко Дню Победы, который в этом году пройдет только в небе.

Над столицей во время репетиции воздушной части пролетели более 70 самолетов и вертолетов, передает ТАСС.

Участие приняли почти все основные типы самолетов и вертолетов, состоящие на вооружении ВКС России: четыре авиакомплекса «Кинжал» – истребителя МиГ-31К, четыре истребителя пятого поколения Су-57. 

Кроме того, над Москвой пролетел самолет дальней радиолокационной разведки А-50, транспортные самолеты Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Также в репетиции участвовали истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, а также вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Завершили воздушную часть парада шесть штурмовиков Су-25.

Репетиция воздушного парада, пролетели у меня над головой, красота )) #Москва сегодня pic.twitter.com/Ol9yMUzCyF

— Кот Бегемот (@a_alenkuts) May 4, 2020

Самолеты над Москвой: Репетиция авиационного Парада Победы pic.twitter.com/CvATrNWlH9

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 4, 2020  

Ранее в Росавиации заявили, что проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, предполагается в 32 городах России. 

Напомним, президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом заявил, что вся РФ будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.



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