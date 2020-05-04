Андрей Разин сообщил о смерти участника «Ласкового мая» Владимира Бойко

04.05.2020, 12:30, Разное

Музыкальный продюсер Андрей Разин пояснил о смерти участника группы «Ласковый май» Владимира Бойко. Соответствующее заявление шоумен сделал в личном Instagram-аккаунте.

Владимир Бойко не только являлся музыкантом «Ласкового мая», но и его руководителем: эту должность он занимал с конца 80-х годов. Для коллектива он в свое время написал больше двух десятков композиций, многие из которых стали настоящими хитами. Его песни исполнял не только Андрей Разин, но и иные участники популярной группы. Продюсер выразил соболезнования близким и родным умершего композитора, обнародовав на своей странице совместное изображение с Владимиром Бойко.

Андрей Разин понес вторую потерю за последние несколько дней. Ранее скончалась вокалистка «Фристайла» Нина Кирсо, с которой он был близок. В течение двух лет исполнительница находилась в коме и умерла в Полтаве, ей было 56 лет. Хотел Разин приехать на Украину, чтобы на месте решить, как можно помочь певице, но ему запретили посещение страны.