В Молдове не станут продлевать режим ЧП после 15 мая

04.05.2020, 12:18, Новости дня

В Молдове не планируется продлевать режим чрезвычайного положения, который завершается 15 мая, заявил премьер-министр страны Ион Кику.

Он отметил, что после окончания режима ЧП парламент и другие госучреждения вернутся к нормальному режиму работы. В то же время премьер подчеркнул необходимость соблюдать некоторые меры предосторожности, “чтобы не подвергать себя опасности, поскольку пандемия еще не прошла”.

“Крайне необходимо не подвергаться рискам, риски еще не прошли. Более того, специалисты говорят, что возможна вторая волна пандемии. Нужно быть бдительными. Некоторые граждане расслабились, но возможный рост числа новых случаев коронавируса вынудит нас вернуть жесткие ограничения, поэтому прошу всех соблюдать правила”, – сказал Кику.

В связи с эпидемией коронавируса в Молдове 17 марта был введен режим чрезвычайного положения. С 27 апреля в стране началось поэтапное снятие ограничений. В частности, были открыты парки, начали работать некоторые госучреждения и магазины, за исключением рынков и торговых центров. С 4 мая к работе вернулись работники государственных учреждений, начал функционировать в обычном режиме общественный транспорт.

Число заразившихся коронавирусом в Молдове составляет 4121 человек. Из них 1423 вылечились, 128 умерли. Четверть из заболевших COVID-19 в стране – медработники. С начала эпидемии в Молдове коронавирус обнаружили у 1025 врачей и медсестер, шесть из них умерли.