Cпикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом

04.05.2020, 12:18, Новости дня

У председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина тест на коронавирус дал положительный результат, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер парламента находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо, уточнил собеседник “Интерфакса”: “Температура и все показатели в норме. Сегодня он сдал повторный анализ”.

Коронавирус был выявлен также у двух сотрудников правительства Ленинградской области. В связи с этим часть чиновников, в том числе губернатор региона Александр Дрозденко, находятся на самоизоляции и работают дистанционно.

Ранее стало известно о том, что в России заразились коронавирусом:

премьер-министр Михаил Мишустин,

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев,

главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко,

журналист Максим Шевченко,

писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили),

певец Лев Лещенко.

Ранее издание “Проект” сообщило о положительном тесте на коронавирус у первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, куратора основных внутриполитических вопросов. Однако два последующих теста Кириенко на коронавирус, по данным издания, были отрицательными.

В России, по данным на 4 мая, COVID-19 болеют 145 268 человек, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 1356 пациентов.