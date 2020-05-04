 

Первый смартфон Note 20 выпустит китайский бренд Cubot

04.05.2020, 12:09, Разное

Китайские разработчики из Cubot поделились первыми изображениями своего нового девайса. Предположительно, дебют смартфона Cubot Note 20 состоится уже через несколько недель. К слову, у новинки нет ничего общего с флагманским Samsung Galaxy Note 20, помимо названия.
В целом, производители таким образом лишь пытаются повысить внимание к своему бюджетному гаджету. Как и многие недорогие телефоны, данный экземпляр обзаведется вполне традиционной широкой нижней рамкой дисплея и каплевидным вырезом для фронтальной камеры в центральной верхней части экрана. Что касается задней панели, то здесь расположится основная камера с четырьмя датчиками изображения и светодиодной вспышкой.

Характеристики камеры пока не известны, однако уже заметно отсутствие квадратного модуля, поэтому перископная камера с мощным зумом явно отсутствует. По неофициальной информации, Cubot Note 20 должен появиться на Aliexpress уже летом, а анонс запланирован на первую половину мая.



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