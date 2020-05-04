ТОП-10 звезд российского шоу-бизнеса, скрывающих настоящие имена

04.05.2020, 12:09, Разное

Многие селебрити пользуются сценическими псевдонимами по разным причинам. Эксперты составили ТОП-10, куда вошли известные звезды российского шоу-бизнеса, скрывающие настоящие имена.

Паулина Андреева, известная многим зрителям благодаря ролям в сериалах “Метод” и “Лучше, чем люди”, долго скрывала от общественности имя, данное ей при рождении. О том, что актрису зовут Екатерина, в 2016 году рассказали ее педагог и одноклассники. Будущая супруга Федора Бондарчука с детства любила имя Паулина и после окончания школы сразу присвоила его себе, удалив старых друзей из социальных сетей.

Ещё одна звезда, взявшая творческий псевдоним – Ани Лорак. Настоящее имя певицы – Каролина Куек, но с ним, артистка вряд ли смогла бы добиться такой популярности. К такому решению 16-летнюю начинающую звезду подтолкнул Юрий Николаев после победы на одном из конкурсов. “Если хочешь продолжать карьеру, обязательно поменяй имя”, – сказал талантливой артистке звездный телеведущий. Тогда Куек и ее продюсер Юрий Фалеса попробовали прочитать ее имя наоборот, и вышло “Анилорак”. Это слово разделили на два. “Так родилась новая певица”, – отметила знаменитость.



Дима Билан при рождении получил имя Виктор Белан. Изначально родители хотели назвать будущего певца Дмитрием в честь дедушки, однако почему-то остановили свой выбор на Викторе. В интервью изданию “7 Дней” певец признался, мечтал о карьере в шоу-бизнесе со школы, но имя “Витя” на афише не смотрится, тогда и решил взять сценическое имя “Дима”. Артист также рассказал, что изменив фамилию на Билан, он восстановил историческую справедливость, поскольку кто-то давно из его родственников сделал ошибку в написании.



Анита Цой была названа Анной, однако всегда считала, что оно ей не идет. Родители хотели дать девочке имя Анита или Аннет, но в советском ЗАГСе отказали в регистрации имени, “отдающего иностранщиной”. Артистка сменила имя с Анны Ким на Аниту Цой только в 2016 году, после разговора с нумерологом. Эксперт “вычислил”, что время для перемен наступило, и старое имя можно оставить в прошлом. После этого звезда почувствовала себя счастливой по-настоящему, и мечта ее мамы исполнилась.

Настоящее имя актрисы и телеведущей Анфисы Чеховой – Александра Корчунова. Знаменитость решила официально сменить фамилию и имя в 16 лет из-за непростых отношений с отцом – бизнесменом Александром Корчуновым. Родитель ушел из семьи, когда его дочери было четыре года. Имя Анфиса знаменитости нравилось с детства, а Чехова – это фамилия ещё дедушкиной прабабушки артистки.

Мало кто знает, что певца Прохора Шаляпина на самом деле зовут очень просто – Андрей Захаренко. Молодой исполнитель назвал себя правнуком знаменитого певца Федора Шаляпина в шестом сезоне конкурса “Фабрика звезд”, позже выяснилось, в роду певца совсем нет представителей этой фамилии. Начинающий артист выбрал редкое имя и звучную фамилию для творчества, изменив данные и в паспорте.

Маша Малиновская сменила настоящее имя Марина Садкова по рекомендации продюсера после того, как ей предложили стать ведущей на канале “Муз-ТВ”. Близкий друг порекомендовал знаменитости выбрать фамилию и имя, начинающиеся на одну букву, как у Брижит Бардо или Мэрилин Монро, так Садкова превратилась в Машу Малиновскую.

Сценическим псевдонимом Аглая Тарасова обязана матери – актрисе Ксении Раппопорт. Дарья Тарасова решила изменить имя в 18 лет, так как хотела, чтобы зрители не сравнивали ее со знаменитой мамой, оценивая лишь ее личный талант. Фамилию актриса оставила отцовскую – Тарасова.

Машу Распутину все знают именно под этим громким именем, хотя на самом деле ее зовут Алла Агеева. Отец звезды был татарином и среди них фамилия Агеев, происходящая от имени библейского пророка Аггея, очень распространенная. Артистка решила взять в качестве творческого псевдонима фамилию известного старца и друга семьи Николая Романова Григория Распутина, добавив к ней простое русское имя.



Дочь композитора Юрия Варума после развода осталась с мамой, но продолжала общаться с отцом. У нее проявился музыкальный талант еще в школе – Мария Варум играла на гитаре и выступала с ансамблем. Когда отец предложил будущей звезде записать свои песни, она решила выбрать для сцены красивое имя. Бабушка в детстве часто называла внучку ангелочком, это трогательное воспоминание и помогло певице определиться с псевдонимом. Решение было весьма успешным – Анжелика Варум почти 30 лет собирает полные залы во время выступлений.



Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) взяла творческий псевдоним в 20 лет, во время стажировки в рекламном отделе BIZ-Enterprises. После нескольких эфиров знаменитость поняла, что рассказывать о звездах с мировых именем, будучи просто Таней Романенко странно. Она вспомнила любимых героев сказки Яна Улофа Экхольма под названием «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие». Лисенка в ней звали Людвигом Ларсеном, а курочку — Тутта Карлсон. Персонажи принесли Романенко удачу и небывалый успех.