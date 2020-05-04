 

Более 600 тыс. участников зарегистрированы в «Бессмертном полку онлайн»

04.05.2020, 12:08, Новости дня

В общероссийской акции «Бессмертный полк» зарегистрировано уже более 600 тыс. участников, сообщили в пресс-службе ООД «Бессмертный полк России».

С начала регистрации в виртуальном шествии Бессмертного полка РФ прошла неделя, на участие в шествии поступило более 600 тыс. анкет, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету «ВЗГЛЯД».

Принять участие в виртуальном шествии могут в том числе те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями.

Заполнить анкету для участия в акции можно на сайте Бессмертного полка РФ или через мини-приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Трансляция запланирована на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

Все желающие рассказать о подвиге своих ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Между тем уже более 200 тыс. человек уже приняли участие в онлайн формате акции «Георгиевская ленточка». 

В связи с эпидемиологической ситуацией в РФ в преддверии 9 мая акция проходит в новом усовершенствованном формате: «Волонтеры Победы» предложили гражданам выложить фото с ленточкой в соцсетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

«К данному формату акции уже присоединились более 200 тысяч человек. Из них около 45 тысяч участников воспользовались маской с виртуальной лентой от официального аккаунта «Волонтеров Победы» в Instagram», – отмечается в пресс-релизе.

В этом году получить ленточку все же можно в магазинах, заправках и аптеках. Например, в Воронежской, Белгородской, Калининградской, Новгородской, Тверской и других областях георгиевскую ленточку продавцы прилагают к каждой покупке. 

В Калуге, Саратове, Иркутске, Ивановской области, в Республике Хакасия и других населенных пунктах активисты передали ленты сотрудникам силовых структур, в больницы и общественные организации. 

Также «Волонтеры Победы» вручают ленты ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

К онлайн-формату Георгиевской ленточки уже присоединили 35 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Латвия, Ливан. 

Напомним, ранее президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы».

Также глава государства отмечал, что вся страна будет праздновать День Победы, но в режиме самоизоляции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Пандемия COVID-19. В Испании за сутки умерло 517 человек, на 102 меньше, чем накануне

29.03 / В первый день карантина москвичи весело жарили шашлыки

06.04 / Губернатор Петербурга внес изменения в карантинные правила

22.04 / Отнеслись формально к борьбе с вирусом: правительство отчитало неподготовленные регионы

17.04 / Кремль зафиксировал проблемы с мерами поддержки бизнеса

27.04 / WhatsApp победил вирусную дезинформацию на 70%

03.05 / Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

14.04 / Из Уханя в Германию пришел первый поезд с медсредствами

04.04 / Число погибших в результате взрыва в Орехово-Зуево удвоилось

20.04 / Меркель предостерегла от поспешного ослабления карантина в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска