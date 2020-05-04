Более 600 тыс. участников зарегистрированы в «Бессмертном полку онлайн»

04.05.2020, 12:08, Новости дня

В общероссийской акции «Бессмертный полк» зарегистрировано уже более 600 тыс. участников, сообщили в пресс-службе ООД «Бессмертный полк России».

С начала регистрации в виртуальном шествии Бессмертного полка РФ прошла неделя, на участие в шествии поступило более 600 тыс. анкет, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету «ВЗГЛЯД».

Принять участие в виртуальном шествии могут в том числе те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями.

Заполнить анкету для участия в акции можно на сайте Бессмертного полка РФ или через мини-приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Трансляция запланирована на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

Все желающие рассказать о подвиге своих ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Между тем уже более 200 тыс. человек уже приняли участие в онлайн формате акции «Георгиевская ленточка».

В связи с эпидемиологической ситуацией в РФ в преддверии 9 мая акция проходит в новом усовершенствованном формате: «Волонтеры Победы» предложили гражданам выложить фото с ленточкой в соцсетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

«К данному формату акции уже присоединились более 200 тысяч человек. Из них около 45 тысяч участников воспользовались маской с виртуальной лентой от официального аккаунта «Волонтеров Победы» в Instagram», – отмечается в пресс-релизе.

В этом году получить ленточку все же можно в магазинах, заправках и аптеках. Например, в Воронежской, Белгородской, Калининградской, Новгородской, Тверской и других областях георгиевскую ленточку продавцы прилагают к каждой покупке.

В Калуге, Саратове, Иркутске, Ивановской области, в Республике Хакасия и других населенных пунктах активисты передали ленты сотрудникам силовых структур, в больницы и общественные организации.

Также «Волонтеры Победы» вручают ленты ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

К онлайн-формату Георгиевской ленточки уже присоединили 35 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Латвия, Ливан.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы».

Также глава государства отмечал, что вся страна будет праздновать День Победы, но в режиме самоизоляции.