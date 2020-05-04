В Москве умер митрополит Иона с подтвержденным коронавирусом
04.05.2020, 12:08, Новости дня
Бывший Астраханский и Камызякский митрополит Иона (Карпухин) скончался в Москве в возрасте 78 лет от коронавируса, сообщили в РПЦ.
Священнослужитель умер в ночь на понедельник, 4 мая. Причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне коронавирусной инфекции, сообщается на сайте РПЦ.
Иона долгое время служил в Троице-Сергиевой лавре, в начале 90-х годов был назначен настоятелем московского Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве, позже стал почетным настоятелем. В 2013 году был назначен главой Астраханской митрополии.
Ранее в Курске умер епископ РПЦ с подтвержденным коронавирусом.
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