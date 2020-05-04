 

Тимошенко стала легальным долларовым миллионером

04.05.2020, 11:55, Новости дня

Глава фракции “Батьківщина” в Верховной Раде, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко теперь является официальным долларовым миллионером. Это следует из ее декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Тимошенко внесла сообщение о существенных изменениях, в котором указала получение 24 апреля 148 345 441 грн (около $5,5 млн). Видом дохода указана “компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования”.

Источник дохода – компания Reid, Collins, Tsai LLP.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале отметил, что в открытых источниках в интернете название фирмы никак не связано с Украиной или фамилией “Тимошенко”. Однако в 2019 году депутат Рады от “Батьківщини” Сергей Власенко задекларировал более 100 млн дохода от Reid, Collins, Tsai LLP, написал Лещенко.

В октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году.

Отбывать наказание ее отправили в декабре того же года в Качановскую колонию Харькова. С мая 2012 года Тимошенко находилась на лечении в больнице “Укрзалізниці”.

В феврале 2014 года после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича она была освобождена по решению Верховной Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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