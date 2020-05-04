Трамп прогнозирует, что от коронавируса умрет до 100 тыс. американцев. В США уже более 67 тыс. погибших

04.05.2020, 11:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что от коронавируса умрет до 100 тыс. американцев. Об этом он заявил 3 мая в интервью каналу Fox News.

Он отметил, что США “потеряют от 75 тыс. до 100 тыс. человек”, назвав это “ужасной ситуацией”.

Несколькими неделями ранее президент США оценивал количество вероятных жертв пандемии в США в 60 тыс.

Трамп подчеркнул, что, если бы не действия его администрации, от коронавируса умерло бы “два миллиона, четыре миллиона, пять миллионов [американцев], это минимум”.

По состоянию на утро 4 мая, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в США коронавирус выявили почти у 1,16 млн человек, из них 67 682 скончались, а 180 152 выздоровели.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как сообщил Университет Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,5 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.

Трамп уверен, что США удастся создать вакцину против SARS-CoV-2 к концу 2020 года.