 

Трамп прогнозирует, что от коронавируса умрет до 100 тыс. американцев. В США уже более 67 тыс. погибших

04.05.2020, 11:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что от коронавируса умрет до 100 тыс. американцев. Об этом он заявил 3 мая в интервью каналу Fox News.

Он отметил, что США “потеряют от 75 тыс. до 100 тыс. человек”, назвав это “ужасной ситуацией”.

Несколькими неделями ранее президент США оценивал количество вероятных жертв пандемии в США в 60 тыс. 

Трамп подчеркнул, что, если бы не действия его администрации, от коронавируса умерло бы “два миллиона, четыре миллиона, пять миллионов [американцев], это минимум”. 

По состоянию на утро 4 мая, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в США коронавирус выявили почти у 1,16 млн человек, из них 67 682 скончались, а 180 152 выздоровели.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от коронавируса. 

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Как сообщил Университет Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,5 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились. 

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.

Трамп уверен, что США удастся создать вакцину против SARS-CoV-2 к концу 2020 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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