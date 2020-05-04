Мария Ивакова отказалась от участия в «Танцах со звездами» из-за подозрения на коронавирус

04.05.2020, 11:53, Разное

Российская ведущая Мария Ивакова вместе с Евгением Папунаишвили должна была выступить в шоу «Танцы со звездами», но была вынуждена отказаться от участия. Причиной этому является, как она предполагает, положительный тест на коронавирус.

Как пояснила подписчикам Мария Ивакова, ранее продюсер рассказал об отправке ее тестирования на коронавирус нового типа Covid-19 на новую верификацию в Роспотребнадзор, но о результате можно будет узнать только спустя несколько дней. Ведущая также отметила, что в ее партнера по шоу Евгения Папунаишвили и прочих участников «Танцев со звездами» итоги оказались отрицательными. Мария Ивакова себя чувствует в настоящий момент хорошо, у нее нет высокой температуры и хороший аппетит. Всех поклонников, кто помнит о ней и переживает, российская знаменитость поблагодарила за оказываемую поддержку.

Покинули проект и некоторые фавориты. К 3 мая к состязаниям подошли десять пар, ранее отсеялись Мария Смольникова и Петр Романов. На этот раз не повезло судейским любимцам Анне Мельниковой и Андрею Чернышову. Когда объявили итоги, актер поблагодарил зрителей и жюри, добавив, что ему непросто покинуть передачу, потому как он смог научиться танцевать. Николай Цискаридзе удивлен не меньше, для него странно, как могла голосовать публика, учитывая хорошие умения Мельниковой и ее партнера.