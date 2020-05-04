Защищают ли маски от нового коронавируса

04.05.2020, 11:50, Разное

Медицинские маски – один из доступных способов защиты от инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. В связи с распространением новой коронавирусной пневмонии многие страны призывают к их использованию. Разбираемся, насколько эффективно они могут защитить от новой инфекции, какова вероятность, что враг прорвется.

Как это было с другими коронавирусами

Поскольку сейчас мир столкнулся с угрозой нового коронавируса, имеет смысл проверить, как эффективно защищали маски от его «близкого родственника», вируса тяжелого острого респираторного синдрома («атипичной пневмонии», SARS). Эпидемия этой болезни, причиной которой был представитель коронавирусов, случилась в 2003 году, она убила 9% заболевших.

Эффективность ношения маски в профилактике SARS продемонстрировало не менее 9 наблюдательных исследований. Согласно одному из них, те, кто носил маску постоянно, заражались болезнью на 70% реже, чем те, кто никогда не носил ее. Те, кто носил маску периодически, заболевал на 60% реже. Медицинские работники, которые нерегулярно применяли средства защиты, включая маски, чаще заражались SARS.

Ученые отмечают, что у всех этих исследований есть недостатки. Но согласованность их результатов, утверждает о том, что ношение масок имеет смысл.

Какие маски лучше носить?

Два основных типа масок – хирургическая маска и респираторная маска. В одном исследовании респиратор продемонстрировал превосходство в предупреждении инфекции. Но другие научные работы не подтверждают это. Качественное исследование, опубликованное в 2019 году, также показало, что эффективность обоих типов масок примерно одинакова. Все исследования, которые поддерживают эффективность масок, подчеркивают, что в случае опасности требуется их регулярное ношение, а не от случая к случаю.

Что говорят эксперты об эффективности масок

Доктор Джули Ваишампаян (Julie Vaishampayan), председатель комитета по здравоохранению Американского общества инфекционистов, сказала New York Times, что маски – «последняя линия защиты»:

«Мы обеспокоены тем, что люди чувствуют себя более защищенными в масках, чем это есть на самом деле. Мытье рук и избегание больных людей важнее, чем ношение масок».

Еще одна проблема – люди могут носить маску неправильно. Амеш Элайджа (Amesh Adalja), инфекционист из Центра Джона Хопкинса, рассказал:

«Большинство людей может почесать лицо или потереть нос под маской, и занести инфекцию контактным путем. Вы не должны снимать маску, когда говорите по телефону».

Доктор Дэвид Кэррингтон (David Carrington) из Лондонского университета в комментарии BBC News отметил, что неплотное ношение маски увеличивает вероятность заражения.

Обо всех мерах профилактики новой коронавирусной пневмонии можно узнать из нашего материала.