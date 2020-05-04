 

Goldman Sachs улучшил прогноз роста цены нефти

04.05.2020, 11:50, Новости дня

Goldman Sachs, один из крупнейших инвестбанков в мире и Уолл-стрита, улучшил прогноз по росту цены нефти на рынках.

Сокращение добычи нефти, начатое странами с 1 мая, и восстановление экономической активности в мире после шока пандемии приведут к восстановлению цены нефти в 2021 году до докризисного уровня, прогнозирует Goldman Sachs в исследовании, которое цитирует Reuters.

Прогноз цены европейского эталона нефти Brent улучшен на 2021 год до $55,63 с $52,50 ранее, американского эталона — западно-техасского сорта WTI — до $51,38 с $48,50 за баррель ранее.

"Добыча нефти начала быстро снижаться из-за сокращения масштабов деятельности, закрытия предприятий и сокращения производства в рамках сделки ОПЕК+. Спрос также начинает восстанавливаться после перезапуска китайской экономики и роста спроса на перевозки в странах с развитой рыночной экономикой", — отмечает  инвестбанк.

Цены на нефть уже выросли в 1,7 раза по Brent и более чем в 2 раза по WTI с момента заключения исторической сделки 12 апреля.

Страны ОПЕК+ 12 апреля провели экстренное заседание, на котором обязались ограничить с 1 мая добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. К соглашению присоединились и страны, которые ранее не участвовали в сделке, — в этом случае добыча сократится на 15-20 миллионов баррелей в сутки. ОПЕК уже заявил об успехах сделки — сокращают добычу все, ранее взявшие на себя обязательства соглашения.



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