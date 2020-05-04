Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая

04.05.2020, 11:50, Новости дня

Япония продлевает режим чрезвычайной ситуации до 31 мая. Как сообщил премьер-министр Синдзо Абэ, 14 мая он проведет совещание с экспертами и хотел бы отменить ограничения раньше срока, пишет агентство ТАСС.

Ране стало известно, что японские власти готовы бесплатно поставить новый противовирусный препарат "Авиган" в 43 страны. Предполагается, что он может помочь и при COVID-19. Правда пока лекарство предназначено только для испытаний, его будут давать ограниченному количеству инфицированных.

По последним данным, в Японии выявили почти 15 тысяч заболевших. Число жертв коронавируса достигло 487 человек.