 

Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая

04.05.2020, 11:50, Новости дня

Япония продлевает режим чрезвычайной ситуации до 31 мая. Как сообщил премьер-министр Синдзо Абэ, 14 мая он проведет совещание с экспертами и хотел бы отменить ограничения раньше срока, пишет агентство ТАСС.

Ране стало известно, что японские власти готовы бесплатно поставить новый противовирусный препарат "Авиган" в 43 страны. Предполагается, что он может помочь и при COVID-19. Правда пока лекарство предназначено только для испытаний, его будут давать ограниченному количеству инфицированных.

По последним данным, в Японии выявили почти 15 тысяч заболевших. Число жертв коронавируса достигло 487 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

10.04 / Иммунитет к коронавирусу обнаружили только у трех процентов россиян

19.04 / France 2 – Венеция после карантина сделает ставку на «интеллигентный туризм»

02.04 / УЕФА приостанавливает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы «до дальнейшего уведомления»

03.05 / «Волонтеры Победы» со всего мира поздравили ветерана в преддверии 9 Мая

28.04 / Власти Киева подготовили план первого этапа ослабления карантина

15.04 / Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения

27.03 / Россия призвала к ревизии санкций СБ ООН

12.04 / Станции переливания крови в Южно-Сахалинске нужны доноры

02.05 / Минстрой: состояние министра Якушева нормальное

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска