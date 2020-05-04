Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
04.05.2020, 11:48, Новости дня
Российский Северный флот начал слежение за зашедшей в Баренцево море корабельной ударной группы НАТО, сообщил национальный центр управления обороной России.
«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО», – приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что к северным границам РФ приблизилась группа кораблей стран НАТО в составе эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и фрегата «Кент» ВМС Великобритании.
Ранее Черноморский флот провел учения на фоне присутствия в Черном море эсминца США.
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