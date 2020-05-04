 

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

04.05.2020, 11:48, Новости дня

Российский Северный флот начал слежение за зашедшей в Баренцево море корабельной ударной группы НАТО, сообщил национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО», – приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что к северным границам РФ приблизилась группа кораблей стран НАТО в составе эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и фрегата «Кент» ВМС Великобритании.

Ранее Черноморский флот провел учения на фоне присутствия в Черном море эсминца США. 



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