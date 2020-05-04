Мнение: Война соседей за парковку: кто прав?

04.05.2020, 11:42, Разное

Две истории победителей из комментариев ко вчерашнему посту. В первой истории gaz_v_pol юридически наказал соседа, который захватил себе парковочное место и пытался отгонять от него других жильцов дома. Во второй истории, наоборот, уже stasrm отгородил себе кусочек двора и деятельно защищал его от наглеца, считавшего все парковки во дворе общими.

1. gaz_v_pol

https://olegmakarenko.ru/1849371.html?thread=743060507#t743060507

У меня был отчасти схожий опыт с соседом. Он выбрал некоторое место во дворе, которое назвал своим. Написал на нем свой номер машины. Другим парковаться запрещал. Никаких правовых оснований для этого не было (он не был инвалидом, которым власти выделяют землю под индивидуальную парковку, не взял ее в аренду и т.д.).

Я поставил машину на “его” месте. Драться сосед не полез, но запер меня. Поставил свою машину так, что я выехать не мог.

Я позвонил в 112. Приехал сначала обычная машина полиции. Объяснил ситуацию, они вызвали ГИБДД. Приехала легковая машина, спросили не хочу ли я разобраться с соседом по понятиям (!), но я настойчиво говорил, что хочу возбуждения дела об административном правонарушении (либо письменный отказ). ГИБДД вызвала эвакуатор. Машину увезли. Машина у соседа оказалась записана на жену, она получила штраф:

Вероятно, им пришлось также заплатить что-то за эвакуацию.

Размножил разъяснение, как надо действовать и фото штрафа всем машинам под лобовое стекло нашего двора и во все почтовые ящики. Больше незаконных попыток захватить себе место у нас во дворе не наблюдалось — ни со стороны этого товарища, ни со стороны других.

Вроде бы можно и напрямую в ГИБДД звонить, но это я не пробовал.

Вот более подробное описание, что конкретно говорить и как выглядит процесс: http://maxkatz.livejournal.com/206040.html

Если для Вас комфортнее не голосом в полицию или ГИБДД звонить, а пользоваться приложением на смартфоне или отправлять заявку через сайт, так тоже можно, вот инструкция со скриншотами: https://journal.tinkoff.ru/sidewalk/

Недавно Верховный Суд дал еще один, совершенно неожиданный инструмент в руки желающих побороться с цепочками во дворах, см. http://www.garant.ru/news/1230307/

Это был бы интересный опыт, попробовать добиться сразу двух штрафов (по старому методу и новому) на одну машину. Но у меня не было повода опробовать этот метод, т.к. я уже к этому моменту продал и свою машину, и машину жены. Решили ездить на такси, метро и каршеринге. В Москве это оказалось более рациональное решение при наших маршрутах (до вируса — что будет дальше, не знаю, м.б. опять более целесообразно будет свою иметь).

2. stasrm

https://olegmakarenko.ru/1849371.html?thread=743100955#t743100955

Дом у нас старый, все друг-друга знают и уважают. Есть на парковке моё место. Место никак не отмечено, все его знают и не занимают, жена туда ставит машину. Через дорогу построили дом. Построили по современным прогрессивным градостроительным правилам: квартир много, парковочных мест мало. Один умный товарищ решил всех перехитрить – начал парковаться на моё место. Я его раз поймал и попросил ставить в другое место. Соответственно, начались умные речи про то, что я это место не купил, что есть у нас законы и т.п. Ну да, есть законы…

Лирическое отступление. Наш дом очень дружный. Приехал к кому-то в гости молодой горячий хлопец. На белом мерседесе. С цветами. Как припарковался, его бабушки у подъезда сразу спросили, надолго ли он? А то через 2 часа Серёга приедет, это его место. Горячий хлопец нахамил бабушкам и пошел по своим делам. Выбежал он через 15 минут, чтобы посозерцать разбитую лобовуху. Вызвал полицию с намерением написать заявление. Но оказалось, что он уже приехал сюда с разбитой лобовухой, что подтвердили все бабушки у подъезда и ещё полдома свидетелей.

Вернёмся к моему машиноместу. Мы же законопослушные люди, да? Мы не можем заниматься вредительством, или натягивать какие-то неэстетичные тросики. Поэтому я на своё место забил столбик заподлицо с асфальтом и привязал к нему детский аттракцион “Черепаха”. Хотел качели, но стальные качели больно тяжёлые. Когда надо было поставить машину, я открывал замок, отстёгивал черепаху, переносил и пристёгивал её на детской площадке, которая сразу за парковкой. И вот сижу, жду жену, ибо ей тяжело черепаху таскать, приезжает умник из соседнего дома и начинает пилить замок к черепахе. Перепилил замок, выкинул черепаху и припарковался. После чего довольный пошел домой, а я довольный взял бутылку и пошел к другу. Он участковым работает. Налил я участковому стакан, показал записанное на телефон видео “вандализма на детской площадке” и написал заявление.

Через 2 недели нашел меня этот умный товарищ. Говорил, что работает в госструктуре, и судимость поставит крест на его карьере. Плакал. Деньги предлагал. Ну, я ж не зверь, простил его. Участковый тоже за определённую сумму простил и спустил на административку. И с той поры, около моего дома никто их чужих машину не паркует.

Мораль. Дружба побеждает. А в моём доме, дружба с соседями и участковым всегда побеждает. Так что перед тем как советовать везде применять свой опыт, подумайте, может там тоже очень дружный дом.