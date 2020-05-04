Болельщики «Спартака» устроили перфоманс в поддержку врачей

04.05.2020, 11:30, Новости дня

Болельщики московского «Спартака» устроили перфоманс на стадионе, выразив благодарность врачам всего мира, которые борются с коронавирусом.

«Мировая пандемия навсегда изменила жизнь на Земле. Сломала все привычные устои существования. Она заставила людей иначе смотреть друга на друга, поменяла приоритеты, напомнила о хрупкости человеческой жизни и о том, что здоровье бесценно», – сообщается в фан-группе «Спартака» во «Вконтакте».

Болельщики подчеркнули, что каждую минуту «миллионы медиков забыв о сне, еде и отдыхе сражаются с коварным, невидимым врагом».

«Они не остановятся несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день – ведь вирус не щадит никого. Врачи! Медсестры! Фельдшеры бригад скорой помощи! Сотрудники лабораторий! Вы – Герои нашего времени!», – говорится в сообщении.

Фанаты выразили выразили благодарность врачам за каждую смену, каждый час на боевом посту, каждую минуту проведенную в реанимационном блоке рядом с пациентами.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что мир впервые после войны проходит через такие трудные испытания, врачи сражаются за всех нас на медицинском фронте.