 

Болельщики «Спартака» устроили перфоманс в поддержку врачей

04.05.2020, 11:30, Новости дня

Болельщики московского «Спартака» устроили перфоманс на стадионе, выразив благодарность врачам всего мира, которые борются с коронавирусом.

«Мировая пандемия навсегда изменила жизнь на Земле. Сломала все привычные устои существования. Она заставила людей иначе смотреть друга на друга, поменяла приоритеты, напомнила о хрупкости человеческой жизни и о том, что здоровье бесценно», – сообщается в фан-группе «Спартака» во «Вконтакте». 

Болельщики подчеркнули, что каждую минуту «миллионы медиков забыв о сне, еде и отдыхе сражаются с коварным, невидимым врагом». 

«Они не остановятся несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день – ведь вирус не щадит никого. Врачи! Медсестры! Фельдшеры бригад скорой помощи! Сотрудники лабораторий! Вы – Герои нашего времени!», – говорится в сообщении. 

Фанаты выразили выразили благодарность врачам за каждую смену, каждый час на боевом посту, каждую минуту проведенную в реанимационном блоке рядом с пациентами. 

Ранее президент Владимир Путин заявил, что мир впервые после войны проходит через такие трудные испытания, врачи сражаются за всех нас на медицинском фронте. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / “Действовать нужно, как “Нафтогаз”. Польша пригрозила арестовать активы “Северного потока – 2” из-за спора с Россией

02.04 / НАТО решило углубить сотрудничество с Украиной и Грузией

24.04 / Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины

11.04 / Прививка БЦЖ снижает вероятность прогрессирование COVID-19 до тяжелой и летальной стадии – исследование

16.04 / В Украине могут построить временные госпитали для больных COVID-19 по примеру Китая – Ляшко

15.04 / Макрон выразил надежду на поддержку Путиным резолюции о глобальном прекращении огня

12.04 / DWN – после пандемии Германии следует искать своё будущее на Востоке

03.04 / “Нет никакого прямого диалога Киева и Донбасса”. Кулеба ответил МИД России

04.04 / В регионах России проходит международная акция “Сад памяти”

30.04 / Британия проследила за проходом российского корвета через Ла-Манш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска