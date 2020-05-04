Данила Козловский поделился новым фото с дочерью в свой день рождения

04.05.2020, 11:23, Разное

К своим 35 годам звезда фильма “Тренер” и “Духless” добился всего, о чем многие могут только мечтать: головокружительная актерская карьера, сольные концерты в Большом театре в Москве и Александринском в Санкт-Петербурге, множество престижных кинонаград – и за всем этим он не упустил и семейное счастье. Вчера Данила Козловский отмечал день рождения, судя по новой опубликованной фотографии, – на берегу океана с двухмесячной дочерью Одой Валентиной, собакой и наверняка с Ольгой Зуевой за кадром. Карантин Данила и Ольга проводят за океаном – в США.

35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить! – подписал снимок Козловский.

Напомним, о рождении Оды Ольга Зуева сообщила 2 марта, точная дата появления девочки на свет пока не разглашалась. По неподтвержденным данным, Козловский присутствовал на родах. По словам источника, близкого к паре, “Ольга решила рожать в Америке из-за того, что много лет жила там, получила местное образование и снялась в нескольких фильмах”.

Об отношениях Данилы и Ольги впервые стало известно в начале 2015 года, когда пара впервые вышла в свет на премьере фильма с участием Данилы “Духless 2”. За пять лет отношений они несколько раз работали на одной съемочной площадке дважды: сначала актриса появилась в режиссерском дебюте Козловского “Тренер”, затем он оказал своей девушке ответную услугу – снялся уже в ее первом фильме “На районе”. Фильм “Официально красивые” стал их третьим совместным проектом на экране. Последний раз они публиковали совместные фото в мае прошлого года, когда отмечали в Санкт-Петербурге 34-летие Данилы.