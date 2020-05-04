Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания эпидемии в России
04.05.2020, 11:16, Новости дня
Сингапурские ученые внесли правки в прогноз окончания эпидемии коронавируса по России, увеличив сроки на пять дней – до 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
Изначально специалисты предполагали, что вспышка вируса в РФ закончится в начале августа, однако, по последним данным, дата сдвинулась к 17 августа, передает РИА «Новости».
Авторы документа отмечают, что даты могут сдвигаться в любую сторону в зависимости от ситуации с коронавирусом и принятых мер. При этом они подчеркнули, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.
Ученые подчеркивают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма».
За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.
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