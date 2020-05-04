 

Кроссовер Geely HaoYue вышел на рынок

04.05.2020, 11:15, Новости дня

С сегодняшнего дня поступил в продажу новый кроссовер Geely HaoYue, который выступает в качестве конкурента для Toyota Highlander.

Автомобиль появился у дилеров с двумя вариантами мотором на 1,5 литра с мощностью 177 л.с., а также с 1,8-литровой установкой, которая выдает 194 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль получил расширенный функционал и продвинутые системы безопасности. В частности, модель оснастили камерой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, светодиодной оптикой.

В салоне установили панорамную крышу, цифровую приборную панель, кожаный салон, дорогие материалы отделки и поддержку беспроводной зарядки для смартфонов и прочих гаджетов. Приобрести новинку на китайском рынке можно по цене от 1,3 миллиона рублей в эквиваленте на местную валюту.



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